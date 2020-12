На Урале на наркополицейских возбудили уголовное дело за превышение полномочий

В Екатеринбурге на полицейских из отдела по борьбе с наркотиками завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

27 апреля полицейские жестко задержали индивидуального предпринимателя Илью Багаева, который занимается организацией спортивных мероприятий, пишет Е1. По его словам, друг Владислав Бирюков попросил довезти его на Режевский тракт. На дороге была большая лужа и Багаев вышел из машины, чтобы осмотреть ее. Подбежали четыре сотрудника в гражданской форме и начали избивать мужчин. Они выскочили из подъехавшей сзади машины. Били руками, ногами и металлической трубой. Никаких наркотиков при нас не было,говорит Багаев. После этого их сутки держали в СИЗО, при этом наркотиков не нашли. У Багаева были зафиксировали гематомы и сломанные ребра, но от госпитализации он отказался. По словам потерпевшего, его заставили написать явку с повинной и расписаться. Также он рассказыват, что ему надевали на голову мешок и вкладывали в руки предметы. В гараже, который принадлежит матери Багаева, был обнаружен сверток с наркотиками, принадлежащий Бирюкову. Кроме того, на ноутбуке и телефоне нашли информацию и приложения, которые связаны с интернет-магазинами, продающими наркотики. Это был его сверток. Я к нему не имею никакого отношения. Я не знал, что мой друг таким занимается,сообщил Багаев. Как объяснил Багаев, ноутбуком владел Бирюков, а приложения на его телефон установили сами сотрудники. 11 мая, в присутствии адвоката, он написал заявление об избиении. Когда мы получили все справки из больниц, то мы подали заявление, чтобы привлечь к ответственности сотрудников, писали кучу жалоб. И вот только сейчас возбудили дело,сообщил Багаев. Источник в полиции, знакомый с ситуацией рассказал, что Багаева и Бирюкова задержали при поднятии закладки мефедрона весом более 50 граммов, что считается особо крупным размером. При задержании они оказали сопротивление. Экспертиза выявила, что мужчины работали на три интернет-магазина. После проведения биологической экспертизы его ДНК совпало с найденным ДНК по еще нескольким, ранее бесфигурантным уголовным делам. В том числе его отпечатки были найдены на изъятой у несовершеннолетнего закладке,отмечает источник. По словам источника, подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. Дело уже готовы передать в суд. Поэтому Бирюков выбрал тактику давления на оперативных сотрудников. Напомним, в Свердловской области СКР начал проверку после заявление 35-летнего мужчины, который сообщил об избиении и пытках в полиции. Угрожали наркотиками: на Урале начали проверку после жалобы о пытках в полиции

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter