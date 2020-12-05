Рекордная статистика и разбитый «Гелендваген». Итоги дня в Свердловской области

Блогер из Новосибирска Андрей Ширгин, которого все знают как HiMan, разбил свой «Гелендваген» в Екатеринбурге. 23-летний блогер месяц назад поспорил, что если на его канале к 1 января 2021 года не наберется 20 миллионов подписчиков, то он поломает автомобиль. На его канал подписались 15,5 миллиона человек. Кроме того, HiMan уточнил, что если все-таки нужное число подписчиков будет набрано, то он приобретет Lamborghini в салоне и тоже поломает его. «Гелендваген» блогер разбивал киркой, поджигал уголь под капотом и жарил мясо, а потом он вооружился кувалдой. Также он с помощью экскаватора превратил авто в груду металлолома.