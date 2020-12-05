Сегодня в Тагиле пройдет финал этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Ожидается упорная борьба двух лидеров этого сезона. Маркус Айзенбихлер из Германии, который занимает первое место в общем зачете Кубка мира, вчера занял первое место с прыжком на 135 метров. Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал вторым в обеих тренировочных попытках — 133 и 130,5 метров.