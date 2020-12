Сегодня в Тагиле пройдет финал этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле сегодня определится победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Пробная попытка состоится в 19.15, соревнования начнутся в 20.30. Трансляция будет проходить на канале «Евроспорт», пишет «Тагильский рабочий». Ожидается упорная борьба двух лидеров этого сезона. Маркус Айзенбихлер из Германии, который занимает первое место в общем зачете Кубка мира, вчера занял первое место с прыжком на 135 метров. Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал вторым в обеих тренировочных попытках — 133 и 130,5 метров. Михаил Назаров занял 13 место, это лучший результат из россиян. Сегодня на старт выйдет представитель Нижнего Тагила Вадим Шишкин, второй тагильчанин, Илья Маньков, был дисквалифицировали за нарушение экипировки. Рекордный результат трамплина — 141,5 метра, установил в 2017 году норвежец Йохан Андре Форфанг. Он также участвует в соревнованиях, но пока не показывает рекордных результатов. Напомним, в этом году этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. На проведение соревнования выделено порядка 48,9 миллиона рублей. Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

