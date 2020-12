Три человека на место: официальный уровень безработицы в Нижнем Тагиле вырос в 9 раз

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе количество безработных граждан увеличилось в девять раз, это следует из данных на официальном сайте Центра занятости населения.

На 1 ноября показатель составил 7804 зарегистрированных человека на 2682 вакансии: на одно рабочее место претендуют около трех человека. В начале этого года число безработных составляло 846 человек на 2071 вакансию. Рост безработицы резко начался летом, тогда закрылись многие предприятия. 2662 заявленных в тагильский Центр занятости вакансии — с зарплатой выше прожиточного минимума, 1838 — по рабочим специальностям. Чаще всего работодатели Нижнего Тагила готовы принять на работу продавцов продовольственных товаров (183 вакансии со средней зарплатой 20 тысяч рублей), уборщиков производственных и служебных помещений (50 вакансий со средней зарплатой 12,5 тысяч рублей). На третьем месте находятся водители автомобиля, в ЦЗН есть 45 вакансий со средней зарплатой 25,8 тысяч рублей. Безработица и дефицит кадров: что стало с рынком труда в Нижнем Тагиле в коронакризис

