Три человека на место: официальный уровень безработицы в Нижнем Тагиле вырос в 9 раз

Чаще всего работодатели Нижнего Тагила готовы принять на работу продавцов продовольственных товаров (183 вакансии со средней зарплатой 20 тысяч рублей), уборщиков производственных и служебных помещений (50 вакансий со средней зарплатой 12,5 тысяч рублей). На третьем месте находятся водители автомобиля, в ЦЗН есть 45 вакансий со средней зарплатой 25,8 тысяч рублей.