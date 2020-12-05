В Екатеринбурге силовики устроили облаву на гей-клуб во время запрещенной вечеринки

Один из гостей клуба рассказал E1, что он зашел в клуб в 22.50. Когда наступило 23.00, то главный вход был закрыт, а вечеринка продолжилась. В один момент, по словам мужчины, ворвались силовики, которые задержали одного из парней и заковали в наручники.