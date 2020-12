В Екатеринбурге силовики устроили облаву на гей-клуб во время запрещенной вечеринки

Силовики устроили облаву на гей-клуб во время вечеринки, которая проходила после 23.00. Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева развлекательные заведения не должны работать с 23.00 до 06.00.

Один из гостей клуба рассказал E1, что он зашел в клуб в 22.50. Когда наступило 23.00, то главный вход был закрыт, а вечеринка продолжилась. В один момент, по словам мужчины, ворвались силовики, которые задержали одного из парней и заковали в наручники. В тот момент в заведении проводили профилактическое мероприятие, итоги которого подведут позднее, пояснили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что один из граждан был задержан и доставлен в отдел полиции. Он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В социальных сетях в анонсе сказано, что гуляние начинается в 22.30. Однако в самом заведении заверили, что вечеринка закончилась в 22.50. Напомним, с 29 октября в Свердловской области с 23.00 до 06.00 запрещена работа развлекательных заведений с целью недопущения распространения коронавируса. Евгений Куйвашев запретит работать по ночам барам и ресторанам Свердловской области

