В Нижнем Тагиле в больнице скончалась еще одна участница ДТП на Серовском тракте

Она ехала в Екатеринбург из Красноуральска со своей 14-летней племянницей, которая была госпитализирована в ЦГБ № 4 Нижнего Тагила. На 172 километре Серовского тракта водитель превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.