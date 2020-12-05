В Нижнем Тагиле в больнице скончалась еще одна участница ДТП на Серовском тракте

В Нижнем Тагиле в больнице скончалась еще одна участница ДТП на Серовском тракте

Сегодня, 10:34ОбществоPhoto: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
В больнице Нижнего Тагила, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась 50-летняя женщина, участница ДТП на Серовском тракте.

Авария произошла вечером 4 декабря, на месте ДТП погибла 18-летняя девушка-водитель Kia Rio, кроме того четыре человека получили травмы. Водитель Kia Rio получила права месяц назад, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской.

Она ехала в Екатеринбург из Красноуральска со своей 14-летней племянницей, которая была госпитализирована в ЦГБ № 4 Нижнего Тагила. На 172 километре Серовского тракта водитель превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

Она столкнулась с автомобилем Ford Fusion, который отбросило на Renault Duster. Водитель Ford Fusion и три пассажира, среди которых несовершеннолетний ребёнок, также были госпитализированы. Погибшая в больнице женщина ехала в автомобиле на переднем сидении.

Водителю и пассажиру Renault Duster медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Напомним, 1 декабря в Нижнем Тагиле в больнице от полученных травм скончалась 83-летняя женщина, которая перебегала дорогу в неположенном месте на проспекте Вагоностроителей. Она попала под колеса автомобиля «ВАЗ-2114».

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