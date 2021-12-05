Кириенко одобрил идею по созданию особых образовательных условия для детей с ОВЗ

Первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко согласился с предложением увеличить количество детских и подростковых психиатров. Помимо этого, представитель Владимира Путина заявил о необходимости ввести специальные образовательные условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Данные инициативы были озвучены в ходе Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ финалистами Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом пишет tass.ru. Так, представительница Пермского края Анастасия Гилеева обратила внимание на проблему доступности образования для детей школьного возраста, имеющих ограничения по здоровью. Активистка создает отличные видеоматериалы специальных адаптированных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в проекте «Особый случай». Гилеева считает нужным в пяти пилотных регионах создать для каждого подростка специальные образовательные условия. Жительница Москвы Наталья Треушникова специализируется на предотвращении самоубийств среди детей. Гости проекта «вМесте» сообщили о своем подростковом возрасте. Они рассказали как становились личностями на пути к признанию, о проблемах, казавшихся им слишком серьезными для самостоятельного решения. Треушникова пожаловалась на дефицит детских и подростковых психиатров, способных улучшать ментальное здоровье подрастающих граждан. В Алтайском крае Анна Манойленко в рамках проекта «Добрые вещи» собирает вещи для малоимущих и многодетных семей. Каждый человек может отдать вещь в неплохом состоянии и взять любую понравившуюся. Проект набрал популярность у населения. Манойленко уверена, что отдельное помещение увеличит число благополучателей. Представитель Санкт-Петербурга Сергей Иевков принимает участие в проекте «Благотворительная больница». Он занимается помощью бездомным и бедным гражданам, а также тем, кто не может рассчитывать на помощь медиков в бюджетных заведениях. Волонтер проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции лиц без документов на уровне своего населенного пункта. Иевков настаивает на внесении поправок в федеральные законы для упрощения процесса вакцинации в других субъектах Российской Федерации. Сергей Кириенко обратился с речью к призерам конкурса. Он сообщил о существовании множества инструментов, позволяющих самостоятельно решать накопившиеся вопросы. Имеющуюся инфраструктуру надо использовать. В ней много возможностей пока не задействовано. Чиновникам важно иметь обратную связь, чтобы понять, какие институциональные решения еще нужны. Надо обмениваться опытом и использовать удачные кейсы при появляющихся вопросах.

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