Нападение на врачей и второй перелом в травмпункте. Итоги дня в Свердловской области

Медики пожаловались на нападение агрессивного уральца. Женщина сломала ногу в травмпункте. На Урале продолжает падать число зараженных COVID-19, а в Челябинске умер известный тагильский волк — рассказываем об итогах дня в Нижнем Тагиле и Свердловской области за 5 декабря.

Бригада медиков рассказала о том, как на них напал агрессивный житель Екатеринбурга. По словам врачей, они прибыли осмотреть ребенка. Мужчина же потребовал, чтобы у заболевшего взяли ПЦР-тест. На это медики закономерно ответили отказом, поскольку они не занимаются лабораторными исследованиями. Ответ не устроил уральца. В результате он на глазах у ребенка скрутил девушку-фельдшера. Другому врачу удалось ее вызволить, после чего они торопливо покинули квартиру. Екатеринбуржец напал на приехавших медиков скорой помощи на глазах у ребенка Известный уральский организатор вечеринок насколько сильно хотел отпраздновать свой день рождение, что закатил вечеринку вопреки всем запретам. Мероприятие он анонсировал 4 декабря в одном из клубов Екатеринбурга. Однако повеселится виновнику торжества и гостям так и не удалось: на огонек в бар заглянули сотрудники полиции и ОМОНа. Нелегальную ночную вечеринку остановил ОМОН в Екатеринбурге Из-за страшной болезни — грыжа позвоночного диска, скончался любимый тагильчанами волк Дик, который проживал в частном зоопарке. По словам директора Оксаны Поляковой, сначала были найдены хирурги из Челябинска, готовые прооперировать животного, однако требовалась крупная сумма денег — 70 тысяч рублей. Зоопарк начал сбор средств, который успешно завершился уже на следующий день, но спасти волка все равно не удалось: Дик, доехав до места назначения, скончался на операционном столе. Скончался любимый тагильчанами волк Дик из частного зоопарка 54-летняя екатеринбурженка в период гололеда повредила ногу и приехала в травмпункт, однако там ее поджидала новая травма. По словам дочери женщины, в кабинет рентгена для помощи матери ее никто не пустил. В итоге. Пытаясь допрыгать до стула на одной ноге, женщина упала и сломала запястье. Лишь после этого напрягшиеся медики посадили на коляску и наложили два гипса. Теперь пострадавшая и ее дочка хотят обратиться в суд на больницу. Второй перелом получила в рентген-кабинете сломавшая ногу екатеринбуржеца Под Екатеринбургом на Белоярской атомной электростанции появится хранилище радиоактивных отходов. Разрешение получено от археологов. Для того, чтобы размещать промышленные отходы, в которых содержится техногенные радионуклиды, выделено три участка на территории АЭС. В заключении археологи отметили, что на данной территории не находится важного — объектов культурного наследия. Новое хранилище радиоактивных отходов разрешено строить под Екатеринбургом Массовая вакцинация населения дает свои плоды. Уже четвертый день в Свердловской области фиксируется менее 700 инфицированных жителей региона. На 5 декабря заболели 687 человек. В России число заболевших также ежедневно снижается. В общей сложности на Среднем Урале выявлено 182,7 тысячи случаев заражения. По России же эта цифра достигла 9,8 миллиона человек. За минувшие сутки выздоровел 471 уралец, а также зарегистрировано 34 случая смерти от инфекции. Заболеваемость COVID-19 ежедневно снижается в Свердловской области

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