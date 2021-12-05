Нападение на врачей и второй перелом в травмпункте. Итоги дня в Свердловской области

Бригада медиков рассказала о том, как на них напал агрессивный житель Екатеринбурга. По словам врачей, они прибыли осмотреть ребенка. Мужчина же потребовал, чтобы у заболевшего взяли ПЦР-тест. На это медики закономерно ответили отказом, поскольку они не занимаются лабораторными исследованиями. Ответ не устроил уральца. В результате он на глазах у ребенка скрутил девушку-фельдшера. Другому врачу удалось ее вызволить, после чего они торопливо покинули квартиру.
Известный уральский организатор вечеринок насколько сильно хотел отпраздновать свой день рождение, что закатил вечеринку вопреки всем запретам. Мероприятие он анонсировал 4 декабря в одном из клубов Екатеринбурга. Однако повеселится виновнику торжества и гостям так и не удалось: на огонек в бар заглянули сотрудники полиции и ОМОНа.
Из-за страшной болезни — грыжа позвоночного диска, скончался любимый тагильчанами волк Дик, который проживал в частном зоопарке. По словам директора Оксаны Поляковой, сначала были найдены хирурги из Челябинска, готовые прооперировать животного, однако требовалась крупная сумма денег — 70 тысяч рублей. Зоопарк начал сбор средств, который успешно завершился уже на следующий день, но спасти волка все равно не удалось: Дик, доехав до места назначения, скончался на операционном столе.
54-летняя екатеринбурженка в период гололеда повредила ногу и приехала в травмпункт, однако там ее поджидала новая травма. По словам дочери женщины, в кабинет рентгена для помощи матери ее никто не пустил. В итоге. Пытаясь допрыгать до стула на одной ноге, женщина упала и сломала запястье. Лишь после этого напрягшиеся медики посадили на коляску и наложили два гипса. Теперь пострадавшая и ее дочка хотят обратиться в суд на больницу.
Под Екатеринбургом на Белоярской атомной электростанции появится хранилище радиоактивных отходов. Разрешение получено от археологов. Для того, чтобы размещать промышленные отходы, в которых содержится техногенные радионуклиды, выделено три участка на территории АЭС. В заключении археологи отметили, что на данной территории не находится важного — объектов культурного наследия.
Массовая вакцинация населения дает свои плоды. Уже четвертый день в Свердловской области фиксируется менее 700 инфицированных жителей региона. На 5 декабря заболели 687 человек. В России число заболевших также ежедневно снижается. В общей сложности на Среднем Урале выявлено 182,7 тысячи случаев заражения. По России же эта цифра достигла 9,8 миллиона человек. За минувшие сутки выздоровел 471 уралец, а также зарегистрировано 34 случая смерти от инфекции.