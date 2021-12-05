Росгвардия с оружием устроила ловлю антимасочников в ТЦ Екатеринбурга

По словам одного из посетителей, торговый центр патрулируют двое сотрудников Росгвардии, вооруженные дубинками. Также с ними ходит сотрудник Роспотребнадзора, имеющий при себе папку с протоколами. Именно он штрафует екатеринбуржцев без средств защиты. Тем, у кого маска надета не правильно, делают замечания, сообщает Е1.