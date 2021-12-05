Росгвардия с оружием устроила ловлю антимасочников в ТЦ Екатеринбурга

Росгвардия с оружием устроила ловлю антимасочников в ТЦ Екатеринбурга
Росгвардия с оружием устроила ловлю антимасочников в ТЦ Екатеринбурга
Сегодня, 17:43ОбществоФото: 1MI
Граждане, решившие не соблюдать масочный режим, получают штрафы. За соблюдением режима вместе с Росгвардией следят сотрудники министерства общественной безопасности. Рейды проходят в местных ТЦ.

По словам одного из посетителей, торговый центр патрулируют двое сотрудников Росгвардии, вооруженные дубинками. Также с ними ходит сотрудник Роспотребнадзора, имеющий при себе папку с протоколами. Именно он штрафует екатеринбуржцев без средств защиты. Тем, у кого маска надета не правильно, делают замечания, сообщает Е1.

Стражи порядка были замечены в ТЦ «Карнавал» и «Оби». В пресс-службе свердловской Росгвардии также подтвердили, что сотрудники проверяют соблюдение режима.

Напомним, 29 ноября в уральской столице ТРЦ в «Фан Фан» охранники уложили на пол посетителя без средств защиты, который вел себя агрессивно. Начальник охраны рассказал, что уралец угрожал дракой и нецензурно выражался.

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