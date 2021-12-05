Президент Путин сообщил о намерении участвовать в "Елке желаний"

Путин, выступая перед участниками и гостями церемонии награждения победителей премии “Мы вместе - 2021” сообщил, что собирается “с удовольствием и уже по традиции” принимать участие в акции “Елка желаний”, назвав ее “замечательной”, пишет РИА “Новости”.
Президент отметил, что в Новый год в душевной поддержке особенно нуждаются дети из детских домов и те, кто находится в больницах и не имеет возможности встретить праздник со своими близкими.
Эти люди, подчеркнул Путин, нуждаются в душевной поддержке и в домашнем тепле. “И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто", - отметил президент РФ.
Всероссийская акция "Елка желаний" в 2021 году проводится с 15 ноября по 11 декабря. Ее цель - исполнить желания детей с ограниченными возможностями, детей с инвалидностью, а также детей-сирот, детей, воспитывающихся в малоимущих семьях. Такая акция проводилась и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.