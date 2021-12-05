Президент Путин сообщил о намерении участвовать в "Елке желаний"

Президент Путин сообщил о намерении участвовать в "Елке желаний"
Президент Путин сообщил о намерении участвовать в "Елке желаний"
Сегодня, 21:36ОбществоФото: Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем намерении участвовать в акции "Елка желаний", которая исполняет детские мечты.

Путин, выступая перед участниками и гостями церемонии награждения победителей премии “Мы вместе - 2021” сообщил, что собирается “с удовольствием и уже по традиции” принимать участие в акции “Елка желаний”, назвав ее “замечательной”, пишет РИА “Новости”.

Президент отметил, что в Новый год в душевной поддержке особенно нуждаются дети из детских домов и те, кто находится в больницах и не имеет возможности встретить праздник со своими близкими.

Эти люди, подчеркнул Путин, нуждаются в душевной поддержке и в домашнем тепле. “И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто", - отметил президент РФ.

Всероссийская акция "Елка желаний" в 2021 году проводится с 15 ноября по 11 декабря. Ее цель - исполнить желания детей с ограниченными возможностями, детей с инвалидностью, а также детей-сирот, детей, воспитывающихся в малоимущих семьях. Такая акция проводилась и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы