Сидящим в очереди в детской больнице родителям ответили в свердловском минздраве

Сидящим в очереди в детской больнице родителям ответили в свердловском минздраве
Сидящим в очереди в детской больнице родителям ответили в свердловском минздраве
Сегодня, 21:36ОбществоФото: 1MI
Родителям, которым пришлось долгое время сидеть в очереди в детской больнице, ответили в минздраве Свердловской области.

Там заявили, что за последнее время — с 27 ноября — возросло количество обращений несовершеннолетних, заболевших ОРВИ. На данный момент руководство ДГБ № 8 принимает дополнительные кадры. Чтобы оказывать помощь не только в поликлинике, но и на дому. Также не было зафиксировано, что пациенты ждали своей очереди на улице, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-секретаря Константина Шестакова.

Прием всех пациентов был завершен к 17.00.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в минздраве объяснили, почему люди в ожидании приема остались ночевать в детской больнице № 9 в уральской столице.

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Екатеринбург
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