Сидящим в очереди в детской больнице родителям ответили в свердловском минздраве

Там заявили, что за последнее время — с 27 ноября — возросло количество обращений несовершеннолетних, заболевших ОРВИ. На данный момент руководство ДГБ № 8 принимает дополнительные кадры. Чтобы оказывать помощь не только в поликлинике, но и на дому. Также не было зафиксировано, что пациенты ждали своей очереди на улице, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-секретаря Константина Шестакова.