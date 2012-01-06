McDonald's выплатит бывшей сотруднице 250 тысяч евро
6 января 2012, 17:33ОбществоИрина Гольмгрейн
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Французское отделение сети ресторанов быстрого питания McDonald's выплатит бывшей сотруднице 250 тысяч евро. Это деньги за переработки, которые женщина не получала в течение четырех лет.
По сообщениям французского профсоюза женщина работала в McDonald's с 99-го года. А с 2006г. по 2009г. она стала отвечать за работу четырех отделений сети. В итоге продолжительность рабочего дня менеджера вырославдвое.
Практически все это время она работала с 5 утра до полуночи, почти без выходных, не получая за это никаких денежных надбавок. После работы в таком режиме женщина уволилась, впав в глубокую депрессию.
По решению суда, женщина получит 120 тысяч евро за сверхурочную работу иеще 130 тысяч евро в качестве компенсации выходных дней.
© RBC
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