McDonald's выплатит бывшей сотруднице 250 тысяч евро

По сообщениям французского профсоюза женщина работала в McDonald's с 99-го года. А с 2006г. по 2009г. она стала отвечать за работу четырех отделений сети. В итоге продолжительность рабочего дня менеджера вырославдвое.

Практически все это время она работала с 5 утра до полуночи, почти без выходных, не получая за это никаких денежных надбавок. После работы в таком режиме женщина уволилась, впав в глубокую депрессию.