Нижний Тагил: Невыносимая тонкость бытия

Екатерина попыталась художественным языком, красочно и доступно дать описание нашему городу. Рассказ опубликован на сайте Русского журнала.

Только в маленьком городе на твой любой вопрос, требующий положительногоответа, тебе без сомнений выдаст каждая нежная дева, покачиваясогласно, как цветастый китайский болванчик, свежеоблондиненной головой,не что иное, как великую фразу всех времен и народов: «ДАК ДА!»

Жители здесь медлительны и неожиданно сентиментальны. Не все умеют пользоваться интернетом, но все умеют солить огурцы.

Также в рассказе представлены исторические факты

В городе – самый большой в мире завод. Занесен в книгу Гиннеса, о чем,помнится, много было опять-таки легендарных разговоров впостперестроечные времена.

и легенды о Нижнем Тагиле.

Впрочем, из области легенд Тагилу следует еще гордиться единственным наУрале спящим вулканом. Имя ему – Лисья гора, в далекие дореволюционныевремена на ней проводились народные гулянья, подтверждением чему служатто ли сундучные, то ли подносные, то ли иные какие додревние самодельныекартинные росписи, хранящиеся в одном из наших двух основных музеев.

Почти 3 года назад на форуме tagilcity.ru уже понималась тема о мнениях гостей о Нижнем Тагиле.