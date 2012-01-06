Самая большая грудь в мире в 2011 году остается лидером уже более 12 лет (фото)

Впервые Энни попала в Книгу рекордов Гиннесса в 1999 году. И с тех пор прочно удерживает пальму первенства.

«Свой первый бюстгальтер я примерила в 10 лет. Я не помню точно,какого именно размера он был. Помню только, что он был очень большим.Пока я взрослела, мне пришлось очень несладко — сверстники меня дразнилипостоянно, а взрослые просто таращились на мою грудь».

Всякий раз, когда миссис Тернер приходит к доктору, он советует ейсделать операцию по уменьшению груди. «Но я не считаю это возможным.Каждого из нас Господь одарил чем-то особенным, и мой дар ничем не хужедругих, — говорит она. — Мне пришлось разучить специальный комплексупражнений для укрепления мышц спины, чтобы она не болела. Поэтомусейчас я ни на что не жалуюсь».

Другая негритянка — обладательница самого длинного в мире языка внеславесьма выразительный вклад в создание книги. Длина языка чернокожейстудентки из Калифорнии Шанель Тэппер составляет 9,75 сантиметра — еслиизмерить высунутый язык от кончика до верхней губы.

Отличились и животные: британский домашний кот Смоки мурлыкал с громкостью, достигшей 67,7 децибела.

Титул обладательницы самых длинных в мире ногтей получила 45-летняяжительница Лас-Вегаса Кристин Уолтон. Ногти ее левой руки достигли 3,1м, правой — 2,92. Кристин призналась, что ненавидит заниматься уборкой,но приходится. Почетное звание она забрала у Ли Редмонд, которая сломалав автомобильной аварии свои ногти, общая длина которых достигала восьмиметров.

Книга рекордов переиздается ежегодно.