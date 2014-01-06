Нижний Тагил через 30 лет. Миллионник или заброшенный пустырь?

Основой для достижения нужного результата являются четко обозначенные ориентиры. Для местного самоуправления многие из них определены в Послании Президента РФ к Федеральному Собранию. Речь, прежде всего, идет об ответственности власти перед обществом, о выполнении заявленных обещаний и принятых решений. Для нас это было и остается безусловным руководством к действию. Наш общий дом – Нижний Тагил – становится все более красивым и благоустроенным. сказал Сергей Носов в своем новогоднем послании.

Тагильчане, являясь невольными зрителями и участниками тех, изменений, что происходят в городе, делают определенные выводы и составляют свое мнение. Не так давно TagilCity.ru создал опрос на сайте, посвященный будущему Нижнего Тагила: «Каким вы видите наш город через 30 лет?».

Было предложено 6 вариантов ответа, среди которых лидировал «Да ничего не изменится» - 36,4%. Что бы это могло значить? Конечно, на это можно посмотреть с двух точек зрения. То, какой процесс модернизации всех структур происходит сейчас, – вполне устраивает тагильчан – стабильность, уверенный руководитель, начинания в разных сферах. Разве плохо, что город сохранит в себе такой стержень? Ну, а с другой точки зрения, остаться на том же уровне, что и 30 лет назад в период всеобщего прогресса, малоприятная прерогатива. Словом, пока у тагильчан мало оптимизма.

Вариант, занявший второе место, не может не порадовать. 29,4% тагильчан уверены, что город станет инвестиционно привлекательным и очень красивым. Изменения, произошедшие за последний год, надо сказать, - хороший задел для осуществления подобной деятельности на территории нашего города. Это и реконструкция Демидовской дачи, и установка красивейшей иллюминации на Нижнетагильском драмтеатре (он, кстати, тоже будет реконструирован), и ремонт Площади Славы, и открытие Театрального сквера. Остается надеяться, что через 30 лет этот список продолжится на десятки страниц.

13,6% тагильчан уверены, что Тагил забросят, и здесь станет хуже. Вероятно, многие, голосуя за этот вариант, подразумевали, что Сергея Носова у власти через 30 лет уже не будет. А ведь сейчас именно наш мэр создает тот Тагил, в котором хотелось бы остаться жить. Пользователи интернета стали часто писать, что именно сейчас Тагил становится тем городом, куда не стыдно пригласить друзей. Возможно, хороший преемник возьмет опыт Сергея Константиновича на вооружение.

Рост города по числу населения прогнозируют 11,4% проголосовавших. Эти тагильчане уверены, что через три десятка лет город станет миллионником. 5,7% - думают, что город станет новой столицей страны, хотя бы области. Ну а 3,5% считают, что через 30 лет Нижний Тагил превратят в музей.

Такие разносторонние результаты опроса дают понять, что на сегодняшний день нашему городу и власти есть к чему стремиться. Важно создать крепкий, нерушимый фундамент, на котором будет «по кирпичикам» строиться будущее Нижнего Тагила. И самую главную роль здесь будет играть не только сам житель города, но и грамотный управленец, который, пользуясь опытом предыдущих «правителей», создаст Нижний Тагил.

Фотография из группы «Тагил лайв»