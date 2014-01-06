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В 2014 году запустят государственную информационную систему ЖКХ – полезный ресурс для тагильчан
Сюжеты:
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В 2014 году запустят государственную информационную систему ЖКХ – полезный ресурс для тагильчан

6 января 2014, 09:30Общество
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