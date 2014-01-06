В 2014 году запустят государственную информационную систему ЖКХ – полезный ресурс для тагильчан

Суть в том, что это не будет просто комментарием – каждой вашей записи будет присвоен статус электронного документа. То есть не нужно будет приходить в управляющую компанию, чтобы оставить заявку и написать заявление – все переходит в электронный формат.

Конечно, здесь же вы сможете получить информацию о своем доме, ресурсоснабжающих организациях, управляющей организации, запланированных ремонтных работах в здании и на дворовой территории.

Кроме того, предполагается, что система станет централизованной: единый ресурс Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по тарифам, Росрегистрации, Пенсионного фонда, Федеральной миграционной службы и региональных властей.

Есть еще один интересный момент: управляющие компании обязаны будут обновлять информацию, иначе жителям официально будет разрешено не платить по счетам. Такая мотивация позволит ответственно относиться к нововведениям, ну а сама система позволит минимизировать возможность проведения различных махинаций с деньгами плательщиков.