В ночь на Рождество Христово храмы и церкви Нижнего Тагила открывают свои двери

7 января в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие – сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы, родился Сын Божий. Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У него не было колыбели, не было пристанища. Родившись за городом, он находился в пещере, где был положен в ясли, куда кладут корм для животных.

Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как Царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Но неужели так встречен был родившийся Христос? Святая церковь поет, что все творение Божие встречало Спасителя: ангелы принесли Ему пение, волхвы — дары, пастыри встретили Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева Мария.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Сегодня свои двери в 00:00 открывают все храмы и церкви Нижнего Тагила – состоятся литургии, главнейшие христианские богослужения. В храме Александра Невского пройдет литургия под руководством отца Геннадия. В храме во имя преподобного Сергия Радонежского служение проведут отец Олег и отец Дмитрий. Пройдут службы и в Соборе Казанской иконы Божьей матери на ВМЗ, и в церкви Николая Чудотворца, что в селе Николо-Павловское. Ждут тагильчан и в Храме Воскресения Христова. А митрофорный протоиерей отец Георгий проведет службу в Храме-памятнике во имя Святого Благоверного князя Димитрия Донского.

Кстати, именно ночь с 6 на 7 января, в Рождество, обретает наибольшую силу для святочных гаданий. Большой популярностью гадания пользуются среди девушек, желающих узнать своего суженого, свое будущее и свою личную жизнь наперед. У каждой девушки, конечно, гадания свои, но всем стоит соблюдать основные правила рождественских гаданий. Во-первых, в комнате должно быть максимально тихо. Звуки, шепот, шум представляют серьезную проблему, отвлекая от сеанса. Во-вторых, в течение гаданий не рекомендуется скрещивать руки и ноги. В противном случае, каналы «связи» будут нарушены.

Городской портал TagilCity.ru поздравляет своих пользователей с настоящим волшебством – с Новым годом и Рождеством. Пусть в вашей жизни всегда будет место для чудес! Пусть все ваши желания сбываются, а жизнь течет размеренно и спокойно. Волнение в Новом году пусть будет связано только с ожиданием очередного праздника!

За окном очередной праздник - Рождество! В праздники люди поздравляют друг друга и дарят подарки. Отличным подарком может стать украшение для дома. Например, можно подарить шторы или жалюзи. Радуйте близких и любимых людей!