Перспективы трудоустройства русских граждан в Грузии. Рабочие места в стране

Экономика государства стабильна, показатели жизни населения оптимальные. В Грузии много мигрантов, которые устроились здесь на работу. Гражданам России можно без проблем трудоустроиться в Грузии.

Правила пребывания в Грузии. Перспективы для иностранцев

Легально находиться в Грузии можно, соблюдая все правила принимающей страны. Во-первых, иностранец должен пройти пункт контроля на границе. Во-вторых, в паспорте должен быть указан срок пребывания в государстве. Правила здесь разные, смотря из какого государства, пожаловал иностранец. На современном этапе существует 94 страны, гражданам которых не понадобится виза для визита в Грузию. В иных случаях необходимо оформлять грузинскую визу. Большинство жителей Грузии прекрасно понимают и разговаривают на русском языке, поэтому русским гражданам не страшен языковой барьер. Общая история и прошлое помогают сойтись в интересах и понять друг друга. Гражданин России – persona grata в Грузии. У него есть прекрасная возможность тут работать, но знание грузинского языка – большое преимущество. С каждым годом в Грузии отмечают большой наплыв рабочей силы. Высококвалифицированные специалисты всегда востребованы в этой стране.

Перспективы трудоустройства русских граждан в Грузии. Ситуация на рынке труда

Стоит подчеркнуть, что наиболее популярными предложениями являются работа в сфере медицины, бухгалтерского дела. В Грузии не хватает программистов, инженеров. Если в стране нет достаточного количества квалифицированных кадров, тогда иностранные специалисты имеют возможность попробовать себя. Вам предоставляется работа в Грузии по вашей специальности и требованиям. Въехать в Грузию россиянам можно без визы, если период пребывания не превышает три месяца. Для официального трудоустройства нужно оформлять рабочую визу. Первый шаг – это визит в грузинское посольство с ранее подготовленным пакетом необходимых документов. Например, в стандартный набор входят следующие бумаги:

- паспорт,

- свидетельство о рождении,

- дипломы, аттестаты (копии),

- фото указанного формата,

- анкета,

- квитанция об уплате консульского сбора.