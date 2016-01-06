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Перспективы трудоустройства русских граждан в Грузии. Рабочие места в стране
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перспективы трудоустройства русских граждан в Грузии. Рабочие места в стране

6 января 2016, 12:40ОбществоMaurice
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