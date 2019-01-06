52 единицы техники были задействованы на уборке снега в Нижнем Тагиле с 5 на 6 января

Утром 5 января в Нижнем Тагиле выпал снег. Для борьбы с выпавшим снегом в ночь с 5 на 6 января для очистки улиц и дорожных покрытий специалисты городского хозяйства задействовали 52 единицы техники.

Тротуары и пешеходные дорожки улицы Ленина и проспекта Мира, район Красного камня и дорога на посёлок Старатель, Дзержинский и Тагилстроевский районы были очищены от снега. Россыпь противогололёдных материалов производилась на центральных улицах города, при заезде на ГГМ, на Южном и Западном подъезде к городу и на дороге от Нижнего Тагила до Усть-Утки. Днём 5 января на улицах Нижнего Тагила работали «КАМАЗы», на которых вывозили снег.