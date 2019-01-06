74 тагильских подростка задержаны полицией в новогодние праздники

Сотрудники полиции с 30 декабря проводят профилактическое мероприятие «Комендантский патруль». С 22:00 до 6:00 полицейские патрулируют торговые, развлекательные и досуговые учреждения с целью пресечения фактов нахождения детей до 16 лет без сопровождения взрослых в ночное время. Кроме того, патрули проверяют скверы, парки, подъезды и чердаки, территории вокзалов.

С начала мероприятия задержаны 74 подростка, 17 из них состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних, еще 5 числились в розыске. 50 несовершеннолетних находились в общественных местах без взрослых.

Так, например, на территории Вагонки были задержаны два 15-летних подростка из другого города. Они помещены в центр временного содержания до того времени, как их передадут родителям.

Были случаи и повторного задержания. Сотрудники ППС заметили двух мальчиков, гуляющих одних в ночное время, и доставили детей в отдел полиции №17. Оказалось, что 10-летние приятели отпросились у родителей друг к другу в гости с ночевкой, а сами пошли гулять. Через несколько дней один из мальчиков повторно был задержан полицейскими, так как шел один по Ленинградскому проспекту около 23:00.

В одном из общежитий сотрудники полиции застали компанию подростков, которые на кухне распивали спиртное. Их родители привлечены к административной ответственности.