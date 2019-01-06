Герои басен, памятники Питера и Рождество на фестивале ледяных фигур в Екатеринбурге
Сегодня, 17:05ОбществоФото: «Областная Газета»
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6 января в канун Рождества в Екатеринбурге открылся фестиваль скульптур изо льда «Вифлиемская звезда».
Сюжеты: Екатеринбург
Фестиваль «Вифлиемская звезда» традиционно проходит у Храма-на-Крови. Над созданием ледяных фигур несколько дней работали 19 команд из разных городов России.
Мастера создали копии достопримечательностей Санкт-Петербурга, сделали героев басен Крылова, и конечно, композиции на тему Рождества, сообщает «Первый канал».
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Видео: "Первый канал"
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