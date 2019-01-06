Тропа здоровья и музыка на улицах: тагильчане предлагают идеи по развитию города

Свое мнение и предложения жители Нижнего Тагила оставляют в разделе «Есть идея!» на официальном сайте города. Их идеи касаются здорового образа жизни, эстетики городских улиц и парков, организации транспорта и других аспектов развития города. Некоторые из этих идей уже готовятся воплотиться в жизнь.

Вокзал без маршруток Например, тагильчанин по имени Антон предлагал провести реконструкцию привокзальной площади в рамках подготовки к празднованию 300-летия города, в том числе сделать реорганизацию стоянок для маршруток.

В середине декабря в администрации Нижнего Тагила было принято решение о создании рабочей группы для перепланировки площади возле вокзала. Решается вопрос о пересмотре остановки для общественного транспорта и создании парковки вдоль улицы Садовой.

1 Рабочая группа будет создана для перепланировки привокзальной площади в Нижнем Тагиле Фото Перепланировка привокзальной площади, создание парковки вдоль улицы Садовой и перенос остановки маршруток обсудили 14 декабря в администрации Нижнего Тагила. Для решения вопроса о перепланировке площади возле железнодорожного вокзала будет создана рабочая группа.

Безнал в трамвае Другой житель Нижнего Тагила просит ввести в общественном транспорте оплату по безналичному расчету – при помощи банковских или транспортных карт.

Такой проект также находится в стадии разработки.

Прект позволит ввести повременно-пересадочную систему, когда пассажир оплачивает разовую стоимость проезда при первой посадке и может в течение 40-45 минут совершать бесплатные пересадки на трамваи других маршрутов, считают в общественном движении «Тагильский трамвай».

«Тропа здоровья» Среди идей горожан есть предложение восстановить «тропу здоровья» вдоль Исинского тракта в Дзержинском районе и сделать ее более доступной для бегунов, лыжников, велосипедистов и просто гуляющих людей. Также автор идеи предлагает на середине тропы организовать спортивную площадку с местом для отдыха и автобусную остановку.

Любители спорта и сторонники зож такое предложение полностью поддерживают.

Идея очень даже хорошая, актуальная в данный период времени. Только все надо очень хорошо продумать. И согласовать с администрацией города,считает организатор общественного молодежно-спортивного объединения «Воркаут Нижний Тагил» Фанис Хайруллин.

Музыкальные улицы Тагильчанка Татьяна хочет разнообразить прогулки по улицам города. Она предлагает, чтобы из громкоговорителей, висящих на столбах на главных проспектах Нижнего Тагила, звучала музыка. По мнению Татьяны, это поднимало бы настроение горожан и разнообразило бы их досуг.

Памятники и скульптуры В городских парках тагильчане хотят видеть разнообразие скульптур. Например, есть предложение установить на территории Демидовской дачи скульптуры кавалеров и дам в нарядах 18-19 вв, а статую пионера перенести в другое место.

Кто-то из горожан хочет видеть больше памятников, посвященных значимым для Нижнего Тагила людям. Так, один из тагильчан предлагает установить в парке «Народный» памятник Авроре Карловне Демидовой-Карамзиной.

Предложите вашу идею! С помощью сервиса «Есть идея!» вы можете направить свои предложения по развитию Нижнего Тагила, улучшению городской среды, высказать идеи, касающиеся различных сфер жизни города – благоустройства, транспортного обслуживания, медицины, образования, культуры и других.