В Нижнем Тагиле полиция проводит рейд «Комендатский патруль»

Родителям напоминают о соблюдении требований Областного закона от 16.07.2009 года № 73- ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей».

Чтобы не допустить совершения правонарушений в отношении несовершеннолетних, а также предупредить противоправные действия самих подростков, сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия, в рамках которых проверяют торговые центры, увеселительные заведения и другие общественные места и рекомендуют родителям помнить о том, что действует «Комендантский час» с 22 до 6 часов. В это время подросткам разрешается выходить из дома только в сопровождении взрослых.