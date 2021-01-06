«Данные не объективны»: уральский эпидемиолог об официальной статистике по COVID-19

Статистические данные не являются объективными. Есть граждане, которые не обращаются к врачу совсем. У некоторых по каким-либо причинам не подтвердили диагноз. Следует обращать внимание на случаи вне больничныхпневмоний, простудные заболевания, а уже руководствуясь всеми данными делать выводы, передает E1 слова медика.