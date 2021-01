«Данные не объективны»: уральский эпидемиолог об официальной статистике по COVID-19

Эпидемиолог из Екатеринбурга рассказал, что случаев заболевания коронавирусом больше, чем в официальной статистике.

Статистические данные не являются объективными. Есть граждане, которые не обращаются к врачу совсем. У некоторых по каким-либо причинам не подтвердили диагноз. Следует обращать внимание на случаи вне больничныхпневмоний, простудные заболевания, а уже руководствуясь всеми данными делать выводы, передает E1 слова медика. Кроме того, эпидемиолог отметил рост пациентов с ОРВИ, причем не только на территории Свердловской области. По информации Роспотребнадзора по Свердловской области, с 21 по 27 декабря в регионе зафиксировано почти 19,5 тысячи случаев респираторных заболеваний. Это ниже эпидемпорога на 16,2 процента. Предварительно установлено свыше 3,7 тысячи случаев пневмоний, включая коронавирусные. Напомним, за период с 5 по 6 января в Свердловской области выявлено 389 случаев COVID-19. Общее количество выявленных носителей инфекции за период пандемии достигло 60 793 человек, по данным регионального оперативного штаба. В Свердловской области продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом

