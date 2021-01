На Урале дрифтеры устроили опасные гонки с заносами и фейерверками

В закрытом городе Новоуральске местные жители устроили гонки, при этом они расстреляли иномарку фейерверками.

По словам одного из организаторов, видео снимали ночью с 1 на 2 января. Изначально друзья решили пострелять из хлопушек, а затем возникла идея снять это. Сначала стреляли из обычных хлопушек, но они как-то не зашли. Тогда мы поехали за салютами,рассказал E1 один из организаторов Евгений. По его словам, «гонки» устроили ради красивого видео, никто не соревновался на скорость. Конечно, мы думали о том, что салют может и в человека прилететь, поэтому специально снимали всё поздно ночью,пояснил Евгений. Для съемок использовали пять машин, в каждой из которых было по три человека. Люди при проведении мероприятия не пострадали, автомобили не были повреждены. Кроме того, организаторы отметили, что полиция их не останавливала, так как скорость они не превышали.

