Увольнение полицейской и замерзшие пассажиры. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. За период с 5 по 6 января в регионе выявили 389 случаев заболевания. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 60 973 свердловчан. По выздоровлению из больниц выписали за сутки 395 человек. Всего с начала эпидемии вылечились от инфекции 53 344 пациента. За весь период зафиксировано 1 614 летальных случаев, из них 18 — за прошедшие 24 часа.