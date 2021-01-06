Увольнение полицейской и замерзшие пассажиры. Итоги дня в Свердловской области

Увольнение полицейской и замерзшие пассажиры. Итоги дня в Свердловской области

Вчера, 20:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 6 января.

В Нижнем Тагиле уволена со службы сотрудница полиции, потерявшая табельное оружие. Инцидент произошел 29 декабря. Полицейская потеряла заряженный пистолет в районе парка «Народный». Позднее его нашел в сугробе неоднократно судимый местный житель. Он сдал его правоохранителям. Несмотря на увольнение, служебная проверка по данному факту продолжается.

В Нижнем Тагиле сгорел частный дом, гараж и находившийся в нем автомобиль Opel Astra. По предварительной информации хозяйка уснула, а возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Владелицу разбудили соседи, увидев пламя. Огонь распространился на площади 140 квадратных метров.

В Свердловской области сотрудники прокуратура организовали проверку по факту сообщений СМИ о замерзших пассажирах поезда Приобье — Екатеринбург. Как сообщал один из жителей области, во время поездки температура воздуха в трех вагонах была не выше +12 градусов. Предполагается, что инцидент произошел из-за лопнувших труб. Проверка находится на контроле у Уральского транспортного прокурора.

В Свердловской области суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. За период с 5 по 6 января в регионе выявили 389 случаев заболевания. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 60 973 свердловчан. По выздоровлению из больниц выписали за сутки 395 человек. Всего с начала эпидемии вылечились от инфекции 53 344 пациента. За весь период зафиксировано 1 614 летальных случаев, из них 18 — за прошедшие 24 часа.

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