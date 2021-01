В Нижнем Тагиле ищут родственников участника Великой Отечественной Войны

Московский поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родных Филиппа Давидовича (Давыдовича) Наконечного.

Он был бортмехаником экипажа Николая Талалихина, его замучили фашисты в двух километрах от концлагеря Дахау. Дочь погибшего, Галина Филипповна Наконечная, родилась в Ленинградской области в городе Новая Ладога 24 сентября 1939 года. Ее последнее место проживания, известное поисковому отряду: Нижний Тагил, улица Газетная, 103-а. Поисковый отряд планирует увековечить имена всех членов погибшего экипажа Талалихина в музее Славы, пишет «Тагильский рабочий». Всех, кто обладает информацией о Галине Наконечной, просим обращаться в поисковый отряд по телефону: 8-903-089-75-79 или написать на почту волонтеру Розе Фаттаховой roza-fattahova@mail.ru.

