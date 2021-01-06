В Нижнем Тагиле уволили со службы потерявшую пистолет сотрудницу полиции

В Нижнем Тагиле уволили со службы потерявшую пистолет сотрудницу полиции

Сегодня, 12:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле со службы уволили сотрудницу полиции, которая во время патрулирования в парке «Народный» потеряла табельный пистолет Макарова.

29 декабря 37-летняя сотрудница патрульно-постовой службы во время дежурства потеряла оружие, в магазине которого находилось восемь патронов.

Через пять дней пистолет сдал в полицию неоднократно судимый мужчина, пояснив, что нашел оружие в сугробе.

Ее уволили, но служебная проверка, инициированная начальником УВД Нижнего Тагила полковником Абдулкадыровым, продолжается,пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, также идет служебная проверка в отношении командира отдельного батальона ППСП подполковника Романа Терещенко. Сейчас выясняют, каким образом проводился инструктаж и какой контроль велся за батальоном.

Кроме того инсайдер отметил, что стоило ожидать увольнения полицейской, так как потеря табельного оружия — большой проступок в системе МВД.

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