В Нижнем Тагиле уволили со службы потерявшую пистолет сотрудницу полиции

В Нижнем Тагиле со службы уволили сотрудницу полиции, которая во время патрулирования в парке «Народный» потеряла табельный пистолет Макарова.

29 декабря 37-летняя сотрудница патрульно-постовой службы во время дежурства потеряла оружие, в магазине которого находилось восемь патронов. Через пять дней пистолет сдал в полицию неоднократно судимый мужчина, пояснив, что нашел оружие в сугробе. Ее уволили, но служебная проверка, инициированная начальником УВД Нижнего Тагила полковником Абдулкадыровым, продолжается,пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, также идет служебная проверка в отношении командира отдельного батальона ППСП подполковника Романа Терещенко. Сейчас выясняют, каким образом проводился инструктаж и какой контроль велся за батальоном. Кроме того инсайдер отметил, что стоило ожидать увольнения полицейской, так как потеря табельного оружия — большой проступок в системе МВД. В Нижнем Тагиле сотрудница полиции во время дежурства потеряла табельное оружие

