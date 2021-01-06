В Нижнем Тагиле в 2020 году снизилась рождаемость населения

В среднем в Нижем Тагиле каждый месяц рождалось около 250 младенцев. Меньше всего малышей появилось на свет в марте — 231, больше всего детей родилось в июле — 295. Кроме того рождаемость выросла осенью 2020 года, в сентябре на свет появились 286 детей, а в октябре — 289.