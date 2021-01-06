В Нижнем Тагиле в 2020 году снизилась рождаемость населения

В Нижнем Тагиле в 2020 году снизилась рождаемость населения

Сегодня, 17:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле за 11 месяцев 2020 года снизилась рождаемость населения по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2018 годов. Данные предоставлены городскими отделами ЗАГС.

В 2019 году в Нижнем Тагиле на свет появились 3398 тагильчан, в 2018 родились 3894 ребенка. За 11 месяцев прошлого года в городских отделах ЗАГС было выдано 2854 свидетельства о рождении. Таким образом по сравнению с 2019 годом рождаемость упала на 16%, а в сравнении с 2018 годом на 26,71%.

В среднем в Нижем Тагиле каждый месяц рождалось около 250 младенцев. Меньше всего малышей появилось на свет в марте — 231, больше всего детей родилось в июле — 295. Кроме того рождаемость выросла осенью 2020 года, в сентябре на свет появились 286 детей, а в октябре — 289.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году выросла смертность населения по сравнению с теми же периодами прошлых годов.

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