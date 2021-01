Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра». В его состав вошла заместитель главного врача Областной детской клинической больницы Лариса Фечина. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Фонд создан для помощи в лечении детей с хроническими, редкими и малоисследованными заболеваниями. В документе отмечается, что учредителем является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Всего в состав попечительского совета вошли 15 человек. Напомним, в 2021 году для лиц с доходом свыше пяти миллионов рублей вводится НДФЛ 15%. Средства будут направлены на лечение детей с редкими и хроническими заболеваниями. Индексация пенсий и маткапитал за первенца. Какие законы вступят в силу в 2021 году

