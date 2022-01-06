Коронавирус в Свердловской области за сутки подтвердился у 390 человек

За последние 24 часа на территории уральского региона зарегистрирован 21 смертельный случай, связанный с заболеванием «коронавирусная инфекция», передает оперштаб. За этот же срок 487 человек победили болезнь и еще 390 заболели, из них 202 случая приходятся на Екатеринбург.