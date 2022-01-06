Коронавирус в Свердловской области за сутки подтвердился у 390 человек

Коронавирус в Свердловской области за сутки подтвердился у 390 человек
Коронавирус в Свердловской области за сутки подтвердился у 390 человек
Сегодня, 16:38ОбществоФото: 1Медиаинвест
Оперативный штаб Свердловской области привел новые данные по распространению коронавируса. За последние сутки этот диагноз подтвердился у 390 человек.

За последние 24 часа на территории уральского региона зарегистрирован 21 смертельный случай, связанный с заболеванием «коронавирусная инфекция», передает оперштаб. За этот же срок 487 человек победили болезнь и еще 390 заболели, из них 202 случая приходятся на Екатеринбург.

Общее количество лабораторно подтвержденных диагнозов «COVID-19» с начала пандемии в Свердловской области достигло 201 246 единиц. Количество выздоровевших составляет 174 608 человек, а на умерших приходится 9551 летальный исход.

Состояние 388 пациентов свердловских больниц оценивается как тяжелое. Из этого числа 220 человек лежат в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 160 местных жителей. Здоровье еще 1947 пациентов не внушает медикам больших опасений. Остальные лечатся амбулаторно и дома.

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