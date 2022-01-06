Начало уральской зимы было на 4 градуса теплее нормы

Погода в декабре прошлого года на Среднем Урале была теплее аналогичных показателей за последние несколько лет. При этом осадков выпало в 2-3 раза меньше нормы.

По информации уральских метеорологов, декабрь 2021 года был аномально теплым в Свердловской области. Средняя температура воздуха была выше нормы на 5-7 градусов. В начале месяца в регионе были нехарактерные для Уральской зимы оттепели до плюс 4 градусов, что местами привело к разрушению снежного покрова. Из-за этого в начале календарной зимы существовал риск для перезимовки озимых — после оттепели на Урале наступили морозы. Высота снежного покрова выровнялась только спустя несколько дней, однако долгое время оставалась меньше нормы на 5-10 сантиметров. Только на севере Свердловской области выпало достаточное для этого времени года количество осадков. Потепление и снегопады пообещали синоптики свердловчанам в Рождество

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