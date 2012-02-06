Автофлешмоб «За честные выборы» «прокатился» по Нижнему Тагилу

В 13:00 участники акции собрались у кинотеатра «Киномакс». Заранее на страницесобытия «В контакте» был объявлен фотоконкурс на самую оригинально украшенную машину. Трем победителям обещались денежные призы— 5, 3, 2 тысячи рублей. Поэтому уже на старте флешмоба началась фотосессия.

После участники акции проехали один круг по маршруту трамвая № 3. Количество автомобилей по ходу флешмоба менялось: сначала было около 10,в районе Выи к колонне присоединились еще десяток машин, рассказала TagilCity.ru одна из участниц акции Наталья Вахонина.

Выстроиться стройной колонной получилось не сразу: до Рудоуправления машины ехали вразнобой. Возле Рудоуправления участники флешмоба сделали остановку. Оттуда колонной проехали остаток пути.

О флешмобе не стали уведомлять ГИБДД, но дорожная полиция все же присутствовала на старте акции. Сотрудники ГИБДД подъехали к Киномаксу, чтобы переписать номера участников акции, о чем они сами рассказали организаторам.

Звездой флешмоба стала большегрузная «Скания», обклеенная лозунгами «Тагил рулит!», «Машина едет на деньги Госдепа». Водитель грузовика по итогам голосования объявлен победителем фотоконкурса. В ближайшее время он, как и два других победителя, занявших 2-е и 3-е места, получат денежные призы.