Е. Евтушенко поддержал идею создания в Нижнем Тагиле музея Булата Окуджавы
6 февраля 2012, 14:13Общество
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Инициативная группа горожан написала открытое письмо на имя губернатора Свердловской области с просьбой поддержать идею создания в Нижнем Тагиле музея Булата Окуджавы, сообщает телекомпания «Телекон».
Музей должен быть создан в доме на улице Карла Маркса, где в 30-е годыжила семья российского барда, считают авторы письма. Сейчас зданиенаходится в областном ведении.
Под письмом подписались Евгений Евтушенко, Армен Джигарханян, АлександрШирвиндт. А еще - супруга поэта Ольга Владимировна, генеральный директормузеев Московского Кремля, дочь Юрия Гагарина - Елена Гагарина игенеральный директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева.
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