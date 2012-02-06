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ГИБДД и ОД «Тагил без ям» проводят совместную акцию для обеспечения безопасности участников дорожного движения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД и ОД «Тагил без ям» проводят совместную акцию для обеспечения безопасности участников дорожного движения

6 февраля 2012, 11:00Общество
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