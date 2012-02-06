ГИБДД и ОД «Тагил без ям» проводят совместную акцию для обеспечения безопасности участников дорожного движения

В первую очередь необходимо уделить внимание местам расположения пешеходных переходов и участков улиц вблизи образовательных учреждений, выходящих на проезжую часть.

Также, придвижении по улицам и дорогам города необходимо обращать внимание на неисправность средств регулирования дорожным движением (дорожные знаки, светофорные объекты, пешеходное ограждение, разлив воды на проезжей части, обледенение проезжей части (наличие корки льда) либо затруднение в движении транспорта на подъемах и при проезде перекрестков сообщили TagilCity.ru вГИБДД.

При визуальном осмотре участков улиц возле образовательных учреждений необходимо обращать внимание:

Эта акция не имеет ограничения по срокам: неполадки со светофорами или проблемы с дорожными знаками периодически появляются везде. Поэтому мы хотим объединить усилия наших активистов, ГИБДД и дорожных служб и самих жителей города. Именно вместе нам удастся сделать дороги Нижнего Тагила безопаснее для себя и своих близких прокомментировали акцию в ОД «Тагил без ям».

В целях оперативности принятия мер информацию по всем выявленным недостаткам желательно передавать непосредственно в отделение организации дорожного движения по телефону 97-65-71 до 11 часов утра. Информацию о выявленных недостатках можно также передавать в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 97-65-60, 25-00-44 или в общественное движение «Тагил без ям» на почту mail@tagil.bezyam.ru.