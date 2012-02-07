Honda Civic получит новейший малолитражный дизель

Первой ласточкой нового семейства станет 1,6-литровый дизель, а первой моделью, которая его получит – европейский Honda Civic. Как заявляют в Honda, это самый легкий двигатель в своем классе, развивающий 120 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, доступных уже с 2000 об/мин. На стенде Honda новый мотор покажут в разрезе.

Компанию новому мотору составят прототип NSX, который в Европу приедет под брендом Honda (в качестве представителя марки Acura концепт показали в США), а также европейская модификация кроссовера CR-V. Ожидается, что для Старого света кроссовер сделают чуть более агрессивным.

Намечено на Женевский автосалон и представление двух новых модификаций компактвэна Jazz. Одна из них получит спортивную подвеску и более динамичный экстерьер, другая же – 1,2-литровый двигатель и систему старт-стоп, позволяющую снизить объем токсичных выбросов на 3 г/км.