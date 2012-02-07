Китайских чиновников заставят ходить пешком и ездить на велосипедах
В годы 12-й пятилетки (2011-2015 годы) в Китае планируется сократить число выездов на дороги автомобилей правительственных и других госучреждений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
В соответствии с проектом реформы использования служебного автотранспорта и в целях экономии энергоресурсов, подготовленного госкомитетом КНР по развитию и реформам и Министерством финансов, все служебные автомобили не будут использоваться один день в неделю в соответствии с последней цифрой регистрационного номерного знака. Всем чиновникам, чьи машины попадают под этот запрет, предписывается ходить пешком, активно пользоваться велосипедами или же общественным транспортом.
В частности, по служебным делам в пределах одного километра чиновники будут ходить пешком, в пределах трех километров – ездить на велосипеде, а в пределах пяти километров – пользоваться общественным транспортом.
Ожидается, что это нововведение сначала пройдет апробацию в экспериментальном порядке.
Алексей Гусев
Фото: chinadaily.com.cn