Китайских чиновников заставят ходить пешком и ездить на велосипедах

В соответствии с проектом реформы использования служебного автотранспорта и в целях экономии энергоресурсов, подготовленного госкомитетом КНР по развитию и реформам и Министерством финансов, все служебные автомобили не будут использоваться один день в неделю в соответствии с последней цифрой регистрационного номерного знака. Всем чиновникам, чьи машины попадают под этот запрет, предписывается ходить пешком, активно пользоваться велосипедами или же общественным транспортом.