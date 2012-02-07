Mercedes-Benz Actros превратили в классическое берлинское такси

Если судить по видеоролику, команда креативного подразделения концерна Daimler договорилась о сотрудничестве с берлинской таксомоторной компанией. Диспетчеры этой фирмы, принимая заказы на вызов такси, якобы передавали маркетологам некоторые заявки. Обновленный Mercedes-Benz Actros выезжал на вызовы, поступавшие из тех микрорайонов города, где расположены офисы автопроизводителей MAN и Volvo, которые выпускают конкурирующие модели тягачей и грузовиков.

На самом деле передавать кому-либо данные о полученных вызовах в законопослушной Германии не разрешается, поэтому водитель Actros, скорее всего, дежурил на соседней улице, в ожидании подходящего момента, а когда кто-нибудь выходил из офиса MAN или Volvo и останавливался, ожидая такси, грузовик просто выруливал к тротуару.

Автомобиль, в кузове бежевого цвета, с шашечками и подсвеченным знаком такси, тормозил перед опешившим клиентом. Распахивая дверцу кабины, водитель вопрошал сакраментальное: Машину заказывали? и не хуже заправского таксиста отвозил по нужному адресу, например, в аэропорт. По пути липовый таксист успевал приветствовать настоящих таксистов на легковушках, а также подмигивать фарами своим коллегам - водителям грузового транспорта. В отличии от такси, пассажиры оказались не подсадные, о чем можно судить по их непосредственной реакции.