Mercedes-Benz готовит к выходу компактный фургон Citan

Название будущей новинки образовано от двух слов – city и titan. По замыслу разработчиков, это должно демонстрировать не только область преимущественного использования фургона, но и его выносливость и долговечность.

Высококвалифицированный специалист по городской логистике, как говорится в официальном сообщении, получит широкую линейку экономичных двигателей, как бензиновых, так и дизельных. В Mercedes-Benz планируют построить на этой же платформе и электрокар. Особо отмечается, что новинка создавалась по тем же принципам, что и старшие братья Sprinter и Vito.

Citan снабдят функциональным салоном и обширным грузовым отсеком, причем ожидается, что на рынок новинка выйдет в широком спектре вариантов, начиная от сугубо грузовой версии и заканчивая грузопассажирскими с различным количеством посадочных мест и различной длиной колесной базы. Официальных данных по грузоподъемности пока нет.