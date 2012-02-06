На митинг «За честные выборы» в Екатеринбурге вышли более 6 тыс. человек

Мирное шествие началось около 13:30 от памятника Попову и закончилосьвозле Театра Драмы, среди участников были замечены как гражданскиеактивисты, так и сторонники различных политических движений. Так, поулицам города прошли коммунисты, сторонники партии «Яблоко», организации«Лига избирателей», и других объединений. Среди участников преобладалилозунги «За честные выборы», «Россия – без Путина» и «Путина вотставку». В толпе также была замечена группа молодых людей, которыеразвернули плакаты с призывами «не покупаться на пропаганду». Авторылозунгов утверждали, что сегодняшнее мероприятие «полностью проплаченоГосдепом».

Сами организаторы указали в заявке на мероприятие 3 тыс. человек, но, пооценке корреспондента «УралПолит.Ru», участников было как минимум вдвоебольше. Ограждения на Октябрьской площади не вместили всех желающих, аколонна митингующих растянулась от самого Главпочтамта до Театра Драмы. Вцелом же митинг прошел спокойно и без происшествий.

Массовые митинги прошли в субботу на нескольких площадках Москвы. Самоймассовой, по оценке ГУ МВД по Москве, оказалась не акция оппозиции наБолотной площади, как ожидалось, а «антиоранджевый» митинг на Поклоннойгоре. По оценке столичной полиции, митинг сторонников Путина собрал до138 000 человек при заявленных 15 000, тогда как на митинг оппозиции наБолотной пришли до 40 000 при санкционированных 50 000.

По оценке организаторов шествия «За честные выборы», на акцию пришло 120 000 человек.