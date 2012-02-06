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На митинг «За честные выборы» в Екатеринбурге вышли более 6 тыс. человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На митинг «За честные выборы» в Екатеринбурге вышли более 6 тыс. человек

6 февраля 2012, 08:30ОбществоОльга
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