Необычные портреты Паваротти, Саркози, Валуева и других известных людей будут представлены в Екатеринбурге

Начиная с 3 февраля и в течение целого месяца уральцы смогут увидеть портреты российских и зарубежных политиков, общественных деятелей и музыкантов, выполненные в необычной графической технике.

Среди 100 работ из цикла «Лица» - портреты Лучиано Паваротти, Николя Саркози, Джона Леннона и Йоко Оно, Юнус-Бека Евкурова, Зураба Церетели, Диего Марадоны, Николая Валуева и многих других. Выставка, организованная агентством «Стрит Арт», пройдет в холле второго этажа бизнес-центра «Палладиум» на улице Хохрякова, 10. Вход на мероприятие – бесплатный.