Необычные портреты Паваротти, Саркози, Валуева и других известных людей будут представлены в Екатеринбурге
6 февраля 2012, 15:51Общество
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Персональная выставка известного российского иллюстратора, преподавателя Британской Школы Дизайна в Москве Виктора Меламеда стартует в Екатеринбурге.
Начиная с 3 февраля и в течение целого месяца уральцы смогут увидеть портреты российских и зарубежных политиков, общественных деятелей и музыкантов, выполненные в необычной графической технике.
Среди 100 работ из цикла «Лица» - портреты Лучиано Паваротти, Николя Саркози, Джона Леннона и Йоко Оно, Юнус-Бека Евкурова, Зураба Церетели, Диего Марадоны, Николая Валуева и многих других. Выставка, организованная агентством «Стрит Арт», пройдет в холле второго этажа бизнес-центра «Палладиум» на улице Хохрякова, 10. Вход на мероприятие – бесплатный.
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