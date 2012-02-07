Nissan покажет в Женеве преемника компактвэна Note

Концепт, с намеком названный Invitation (Приглашение) – прототип уже почти готового к производству совершенно нового хэтчбека сегмента В с высокой линией крыши. Предположительно, концепт-кар намекает на ожидаемую в скором будущем замену компактвэна Note. Производители пока не говорят ничего о технической части концепта, заявляя лишь, что он будет экономичным и дружественным к окружающей среде, но согласно наиболее упорным слухам, хэтчбек снабдят трехцилиндровым 1,2-литровым турбомотором от Micra, развивающим 98 л.с.