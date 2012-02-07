Nissan покажет в Женеве преемника компактвэна Note
Nissan намеревается удивить публику Женевского автосалона сразу двумя новейшими концепт-карами. Но если первый из них, по имени Invitation, уже рассекречен, то сущность второго пока тщательно скрывается. Кроме того, японцы покажут несколько электрокаров и ряд разработок ателье Nismo.
Концепт, с намеком названный Invitation (Приглашение) – прототип уже почти готового к производству совершенно нового хэтчбека сегмента В с высокой линией крыши. Предположительно, концепт-кар намекает на ожидаемую в скором будущем замену компактвэна Note. Производители пока не говорят ничего о технической части концепта, заявляя лишь, что он будет экономичным и дружественным к окружающей среде, но согласно наиболее упорным слухам, хэтчбек снабдят трехцилиндровым 1,2-литровым турбомотором от Micra, развивающим 98 л.с.
Обещано также, что концепт получит не свойственные ранее этому классу технологии. Упоминаются Around View Monitor, облегчающий парковку с помощью трансляции на монитор реалистичного вида сверху, а также система Safety Shield, обеспечивающая предупреждение о возможных опасностях.
Информация о втором концепте, по заявлению Nissan, останется закрытой вплоть до самого автосалона.
В Женеве состоится европейский дебют некоторых разработок Nissan, уже показанных в США либо в Японии. В частности, речь идет об электрокаре NV200 и заряженном кроссовере Juke Nismo.