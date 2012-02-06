Новинки в линейке Harley-Davidson

Модель Sportster 72 чем-то напоминает наследие старого Sportster Custom – многоспицевые диски спереди и особенная раскраска, а Softail Slim потерял немного хрома в пользу черного цвета.

Sportster Seventy-Two может также похвастаться 21-дюймовыми дисками с резиной Dunlop и белой стороной, и двигателем объемом 1200сс V-Twin Evolution с воздушным охлаждением. Крутящий момент – 96 Нм при 3 500 об./мин.

Softail Slim характеризуют большие толстые шины и минималистичный дизайн. Небольшое заднее колесо с короткой защитой и пустое пространство между сиденьем и топливным баком, которое позволяет пилоту восхищаться внешней стороной двигателя прямо во время езды. Мотор – Twin Cam 103B объемом 1690сс с воздушным охлаждением. Шестискоростная коробка передач. Максимальный момент – 132 Нм при 3 250 об./мин.

Базовая цена Harley-Davidson Sportster Seventy-Two в США – 8 895 долларов. Один вариант цвета – Hard Candy Big Red Flake Option. Бак у него – 7,9 литра. Снаряженный вес – 253 кг.