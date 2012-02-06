Отказаться от соцсетей сложнее, чем от алкоголя и табака - ученые

Специалисты предоставили добровольцам устройства, которые записывали различные желания, возникающие у них в течение дня, в результате было получено около 8 тыс. записей. Как выяснилось, основными желаниями участников исследования были сон и секс, однако труднее всего им было устоять перед соблазном зайти на свою страницу в соцсети. Проверка новостей на Facebook и Twitter оказалась на первом месте в рейтинге. Алкоголь и табак имели для них меньшее значение, несмотря на то, что привыкание к ним считается одним из наиболее сильных.