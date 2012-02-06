Отказаться от соцсетей сложнее, чем от алкоголя и табака - ученые
Сопротивляться желанию проверить обновления в социальных сетях, например таких, как Facebook и Twitter, намного сложнее, чем отказаться от алкоголя и сигарет. Такой вывод был сделан учеными из Высшей школы бизнеса имени Бута Чикагского университета (University of Chicago Booth School of Business, USA) на основе опроса 250 жителей США об их повседневных желаниях, пишет The Telegraph.
Специалисты предоставили добровольцам устройства, которые записывали различные желания, возникающие у них в течение дня, в результате было получено около 8 тыс. записей. Как выяснилось, основными желаниями участников исследования были сон и секс, однако труднее всего им было устоять перед соблазном зайти на свою страницу в соцсети. Проверка новостей на Facebook и Twitter оказалась на первом месте в рейтинге. Алкоголь и табак имели для них меньшее значение, несмотря на то, что привыкание к ним считается одним из наиболее сильных.
По словам ученых, если человек сознательно отказывается от того, что его искушает, то потом он испытывает еще большее желание сделать это, и, вопреки силе воли, не сможет устоять.
К концу дня сила воли ослабевает, и попытки самоконтроля с большей вероятностью могут провалиться комментирует доктор Вильгельм Хоффман, автор исследования, опубликованного в журнале Psychological Science.
Отметим, что ранее ученые из Национального института общественного здравоохранения Дании заявили, что соцсети фактически обманывают мозг, заставляя его поверить, будто виртуальное общение удовлетворяет все социальные потребности детей и подростков. По их мнению, чрезмерная увлеченность Интернетом может привести к потере подростками социальных навыков (поведенческих и коммуникативных).