Российские ученые проникли в подледное озеро на глубине почти 4 километров
6 февраля 2012, 16:04ОбществоВалерия Лошкарева
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Российские ученые после более 30 лет бурения проникли в подледниковое озеро Восток в Антарктиде, сообщил в понедельник РИА Новости источник в научных кругах.
Вчера на станции Восток в Антарктиде наши ученые на глубине 3,768 тысячи метров завершили бурение и достигли поверхности подледникового озера сказал собеседник агентства.
Источник в структурах Росгидромета подтвердил, что ученые достигли поверхности озера, не сообщив подробности.
Озеро Восток в Антарктиде, скрытое под четырехкилометровой толщей льда, является уникальной водной экосистемой, изолированной от земной атмосферы и поверхностной биосферы на протяжении миллионов лет. Его изучение играет огромную роль в построении сценария естественных изменений климата в ближайшие тысячелетия.
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