Самый известный файлообменник Украины закрыт за пиратство

Расследование длилось около полугода и было инициировано международными компаниями, передает издание слова представителя ведомства. В украиноязычной версии статьи уточняется, что среди них были Adobe Systems, Microsoft и Graphisoft.

В ходе обыска, санкционированного судом, были изъяты компьютерная техника и сто серверов, на которых, по данным МВД, размещено более 600 терабайт данных. Также милиция допросила 16 работников сервиса. Вопрос о привлечении их к ответственности будет решен после проведения следственных и процессуальных мероприятий.

Ответственность по второй части статьи 176 Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, предусматривает до пяти лет тюремного заключения с конфискацией оборудования и экземпляров произведений, сообщает «Украинская правда».

Сервис ex.ua занимает, по данным Alexa, 11 место по популярности на Украине среди всех ресурсов, и является популярнейшим среди файловых хостингов в стране. Ресурс был создан в 2009 году и позволял загружать файлы до 50 гигабайт.

Как указывает «Украинская правда», первого января 2012 года сервис закрыл публичный доступ к пародии на новогоднее выступление Виктора Януковича. Администрация ex.ua объяснила это тем, что она не хочет превращать развлекательный ресурс в место для политических дискуссий, а подобные ролики вызывают неоднозначную реакцию пользователей.

Сообщение о закрытии ex.ua появилось также на сайте МВД Украины, однако вскоре после этого интернет-ресурс ведомства оказался недоступен.