Самый маленький Seat стал пятидверным
6 февраля 2012, 09:51ОбществоРОман БОТов
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Компания Seat распространила изображения пятидверной модификации компакт-кара Mii. Мировая премьера этого автомобиля состоится в марте текущего года на моторшоу в Женеве. К европейским дилерам он попадет летом и будет стоить примерно на 500 евро дороже трехдверки.
Габаритная длина и техническая начинка пятидверного автомобиля ничем не отличается от трехдверного Seat Mii. Машина с двумя дополнительными дверями предлагает пассажирам на заднем ряду кресел 79,5 сантиметра свободного пространства для ног. При этом внутренняя высота кабины сзади достигает 94,7 сантиметра. Также можно отметить, что задние стекла не опускаются, а сделаны в виде «форточек». Объем багажника при сложенных задних сиденьях – 951 литр.
Компакт-кар предлагается с двумя трехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом один литр, развивающими 60 и 75 лошадиных сил.
Пятидверные «братья-близнецы» Seat Mii — VW up! и Skoda Citigo — был представлены в конце января.
Фото: Seat
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