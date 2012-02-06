Самый маленький Seat стал пятидверным

Габаритная длина и техническая начинка пятидверного автомобиля ничем не отличается от трехдверного Seat Mii. Машина с двумя дополнительными дверями предлагает пассажирам на заднем ряду кресел 79,5 сантиметра свободного пространства для ног. При этом внутренняя высота кабины сзади достигает 94,7 сантиметра. Также можно отметить, что задние стекла не опускаются, а сделаны в виде «форточек». Объем багажника при сложенных задних сиденьях – 951 литр.