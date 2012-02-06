В Венеции впервые за 80 лет замерзли каналы

Но, несмотря на морозы, традиционный карнавал не отменили. Красочное действие, стать участниками и зрителями которого со всегосвета съезжаются тысячи людей, в этом году пройдет под девизом «Жизнь -это театр». Согласно этой концепции, все площади, улицы, каналы и мостыВенеции в превратились в настоящие театральные помосты, где пройдутдесятки интересных спектаклей.