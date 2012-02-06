В Венеции впервые за 80 лет замерзли каналы
6 февраля 2012, 15:09ОбществоОльга
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В итальянской Венеции из-за небывалых для региона холодов замерзли каналы. Такого в городе не видели уже 80 лет, передает РБК.
Но, несмотря на морозы, традиционный карнавал не отменили. Красочное действие, стать участниками и зрителями которого со всегосвета съезжаются тысячи людей, в этом году пройдет под девизом «Жизнь -это театр». Согласно этой концепции, все площади, улицы, каналы и мостыВенеции в превратились в настоящие театральные помосты, где пройдутдесятки интересных спектаклей.
На площади Сан-Марко установили фонтан с красным вином. В программекарнавала намечено множество выставок, театрализованных представлений имузыкальных перформансов. 19 февраля будет выбрана лучшая маска.Завершит карнавал «молчаливая регата» гондол. Гуляния продлятся до 21февраля.
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