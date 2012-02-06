Все московские инспекторы взяты под видеонаблюдение

Весь транспорт дорожно-патрульной службы и весь транспорт, который используется для приема экзаменов на водительские права, оборудован соответствующей системой, которая позволяет производить постоянно запись и внутри, и снаружи автомобиля, - цитирует Ильина ИТАР-ТАСС.

Глава ГИБДД Москвы отметил, что вся информация с записывающих устройств накапливается в базах данных и, в случае необходимости, может быть поднята в любой момент. Безусловно, это является и очень хорошим сдерживающим антикоррупционным фактором, - сказал начальник московской автоинспекции. Кроме того, эта система работает и на безопасность автоинспекторов.