Все московские инспекторы взяты под видеонаблюдение
6 февраля 2012, 09:29ОбществоРОман БОТов
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Все экипажи московской ДПС службы оборудованы системами наружного и внутреннего видеонаблюдения, доложил мэру Москвы Сергею Собянину глава столичного управления ГИБДД Александр Ильин. Мэр посетил Центр автоматизированной фиксации правонарушений и Ситуационный центр столичной автоинспекции.
Весь транспорт дорожно-патрульной службы и весь транспорт, который используется для приема экзаменов на водительские права, оборудован соответствующей системой, которая позволяет производить постоянно запись и внутри, и снаружи автомобиля, - цитирует Ильина ИТАР-ТАСС.
Глава ГИБДД Москвы отметил, что вся информация с записывающих устройств накапливается в базах данных и, в случае необходимости, может быть поднята в любой момент. Безусловно, это является и очень хорошим сдерживающим антикоррупционным фактором, - сказал начальник московской автоинспекции. Кроме того, эта система работает и на безопасность автоинспекторов.
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