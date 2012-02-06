ё-АВТО продемонстрировала салон нового кроссовера

Сразу бросается в глаза, что спидометр вынесен в центральную часть приборной панели. Здесь же можно считать информацию об уровне заряда накопителя энергии, запасе хода по топливу, а также данные с бортового компьютера и контрольных ламп. При включении навигационной системы на дисплей проецируется карта местности с сохранением показаний скорости, заряда накопителей и запаса хода.

Сенсорная панель управления располагается ниже и ближе к передним сиденьям, а функционально она реализована в виде touchscreen-дисплея. При выборе и нажатии одной из пиктограмм меню, расположенных по периметру дисплея, осуществляется переход к управлению климат-контролем, мультимедийной системой, навигацией, Интернетом, телефоном, настройкой пользовательского интерфейса. Сенсорная панель используется также (в режиме стоянки) для установки различных приложений, совместимых с операционной системой Android.

Управлять аудиосистемой, радио и телефоном можно путем переключения клавиш на рулевом колесе. Сразу за рулевым колесом расположен подрулевой переключатель внешних световых приборов и стеклоочистителей.

Остальные кнопки управления, включая ручной тормоз, кнопку аварийки, селектор режимов движения и розетку на 220 В, вынесены в отдельный блок рядом с креслом водителя.